Esmaspäeval postitas kasutaja nimega Britney Fan Twitterisse video, kus koomik kaitseb Britneyt, kelle turbulentne elu ja kelle isa tema hooldaja kohustusi täidab, on taaskord meedia tähelepanu keskpunktis, kuna esilinastus dokumentaalfilm "Framing Britney Spears", vahendas toofab.

"Täna ei mingeid Britney nalju," ütles Ferguson enda juhitud õhtuses jutusaates 2007. aastal. Tal on kaks last, ta on 25-aastane, ta on ise veel laps."