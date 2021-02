"See oli täielik üllatus – nad viimase hetkeni suutsid seda varjata," sõnab Andres, kellest sündis maal tema foto põhjal. Sünnipäeva tähistati Saaremaa talus, kus olid kohal nii Andrese ja ta abikaasa Siiri Sõnajala kui ka Olegi ja Viivi Sõnajala pere, lapsed koos oma kaasadega, samuti mõned lähedased sõbrad.

Andres ütleb, et tema ei taju vanust 60. "Inimene seab oma elus ikka sihte, on lühike ja pikk plaan. Mina olen võtnud plaani numbri 113. Nii pikk võiks mu elu olla küll. Jah, minu target (tõlkes – sihtmärk) on 113," muheleb Andres.