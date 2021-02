Andrei Zevakin Anu Saagimi kriitikast: selles mõttes on huvitav, et ta niimoodi ütles, aga ma ei tea

Vürtsiseid hinnanguid jagus neil ka Andrei Zevakini ja Pluuto loole "Wingman". "Pluuto on nii nunnu. Zevakin on väike ülbar," kirjeldas Saagim videot.

Kroonika võttis Andrei Zevakiniga ühendust ja uuris, mida ta Saagimi kommentaaridest arvab. "Mul ei olegi midagi öelda. Selles mõttes on huvitav, et ta niimoodi ütles, aga ma ei tea ... mulle Anu meeldib. Mul on suht suva, et ta niimoodi ütles," sõnas muusik ja sisulooja.