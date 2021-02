ENNE JA NÜÜD | Brigitte Susanne Hunt pärast kunagist akneprobleemi: ma pole kunagi olnud oma elus õnnelikum kui praegu

"Ma pole kunagi oma elus olnud õnnelikum kui praegu ja kindlasti roll ka sellel, et ma enam ei vihka enda meikimata nägu," lausub Hunt ning lisab, et see kõik on olnud väga pikk ja valulik teekond. "Jõudu ja jaksu kaaskannatajatele," lausub Brigitte lõpetuseks.

2019. aasta intervjuus tunnistas Hunt, et julgus meigita käia on tulnud sellest, et ta on korda saanud oma näha ja seda väga mitme asja koostoimel: "Aknest vabanemine on kombinatsioon stressivabast elust, õigetest toodetest ja kosmeetikust, tervislikust toitumisest, trennist ja hormoonidest loobumisest."