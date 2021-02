Bruce Springsteen peab joobes juhtimise tõttu kohtu ette astuma

Ta on pälvinud oma loomingu eest rohkesti auhindu, sealhulgas üheksateist Grammyt, kaks Kuldgloobust ja ühe Oscari. RIAA andmetel on Springsteeni plaate müüdud üle 65 miljoni eksemplari Ameerika Ühendriikides ja 120 miljonit üle maailma. Tema laulud keskenduvad reeglina elu hammasrataste vahele jäänud inimestele (enamasti töölisklassist) ja nende unelmatele. Bruce Springsteen "The Boss" on tuntud ka oma kontsertide tõttu, mis võivad kesta koguni 4 tundi.