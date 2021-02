Milline üllatus! Karl-Erik Taukar hakkab uut telemängu juhtima

Karl-Erik Taukari sõnul on TV3 kevadhooaja suurimas projektis saatejuhina rahva ette astuda kahtlemata vastutusrikas väljakutse, kuid asi on seda väärt, sest idee ja seltskond on suurepärased. "Viimasest saatejuhtimisest on aega nii palju möödas küll, et tahaks jälle telestuudio elektrit õhus tunda. Samuti on mul väga hea meel tutvustada stuudioansamblina omaenda bändi. Bändi ning solistide Inga ja Eleryn Tiidu väljakutseks on mängu muusikaliste küsimuste esitamine, millel on "Suure pühapäeva" saates oluline roll," selgitab ta.