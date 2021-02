KLÕPS | Maarja Kerner-Ader tähistas kaksikute erilist päeva eriti lõbusa pildiga: kahekesi kokku täiuslik kombo

"Üks on meil selline tõeline suslik, ainult teeks miskit, uuriks asju, kiusaks vendasid, möllaks mööda tuba ringi ning teeks krutskeid. Teine aga on rahulik, tasakaalukas, jälgib mida teine venna teeb, suht chillib ringi, eriti ei viitsi ise veel päris teise toa otsa minna Kahekesi kokku täiuslik kombo. On olnud raskemaid päevi jakergemaid...Kokkuvõttes on viimased 7 kuud olnud lihtsalt imelised! Aitäh kaksikud,et otsustasite meile ikka koos tulla!" kirjutas Maarja oma postituse pealkirjas.