Helen Kõpp alastifotode müügist: Jumal kutsus mind seda tegema

Paarike hindab, et jumal soosib nende seksfotosid. "Kõrgema jõu ehk jumala uskumine tähendab, et sa pead olema heatahtlik, elama hästi ja tegema seda, mis sind õnnelikuks teeb. Me elame nii, et teeme nii ennast kui võib-olla ka teisi õnnelikuks, seega läheb kõik kokku sellega, mida kirik räägib," selgitab Helen ja lisab, et tal tekkiski esimest korda kihk OnlyFansi fotosid laadida pärast kirikuskäiku. "Mul oli hästi suur sisetunne, et ma pean sinna konto tegema. Jumal kutsus mind seda tegema."