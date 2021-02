Barack ja Michelle Obama toovad Netflixi kasutajateni uue saate

"Meil on teile suur uudis! Selle kallal olen juba mõnda aega töötanud ja olen nii põnevil, et saan lõpuks teile sellest kõigest rääkida. Lubage mul tutvustada kahte uut sõpra: nende nimed on Waffles ja Mochi. Ja 16. märtsil käivitame veebiplatvormil Netflix uue lastesaate "Waffles + Mochi". See kõik on seotud hea toiduga: selle avastamine, küpsetamine ja muidugi söömine. Need kaks viivad meid seiklustele üle kogu maailma, et uurida uusi koostisosi ja proovida uusi retsepte. Lastele meeldib see, aga ma tean, et ka täiskasvanud saavad palju naerda - ja mõned näpunäited köögi jaoks," kirjutas Michelle oma postituse pealkirjas.