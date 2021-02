Koit Toome tunnistab, et ta on kogu elu pidanud alkoholi tarbimist jälgima: on ka libastumisi olnud...

Halloweeni pidu Olympicus Foto: Urmas Kamdron

Kui varem on armastatud laulja Koit Toome tunnistanud, et ta on võidelnud sügava depressiooniga, siis värskes intervjuus Maalehega paljastab ta, et kogu elu on ta pidanud tegelema ka sellega, et alkoholiga üle käte ei läheks.