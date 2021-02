Kethi Uibomägi paljastas ootamatu põhjuse, miks ta paar aastat karsklane oli: ma ei tohtinud kellelegi rääkida...

KETHI UIBOMÄGI Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

“Ma olen koos töötanud inimestega, kes joovad nii palju, et on tsüklis kogu aeg, et neile ei jää materjalid meelde,” paljastab meelelahutaja Kethi Uibomägi, kes otsustas mõned aastat tagasi teha pikema pausi alkoholist.