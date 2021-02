VÕRDLE | Kuhu aeg kaob? "Videvikus" pisikest tüdrukut mänginud näitlejatarist on kasvanud tõeline püss

Selle ajaga on suureks kasvanud ka peategelaste Bella ja Edwardi last Renesmeed mänginud näitlejatar Mackenzie Foy. Tänaseks on endine lapsstaar saanud juba 20-aastaseks ning tema näitlejakarjäär on endiselt tõusuteel. Kuid paljud "Videviku" fännid võib-olla ei tunnegi teda enam ära.