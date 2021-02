80-aastane Sir Tom Jones paljastas oma nooruslikuse saladuse

Nüüd aga tuleb välja, et Sir Tome Jones on paljastanud oma hea tervise põhjuse, mis kindlasti paneb imestama nii mõnegi lugeja. Väidetavalt kasutab 80-aastane laulja nahkhiiremeetodit, mis tema sõnul aitab ära hoida vananemist.

Walesi´st pärit laulja rääkis ajalehele The Sun, kuidas ta ripub tagurpidi nagu nahkhiir, et säilitada oma välimus ja energia ka 80ndates eluaastates. Viimasel ajal menusaate The Voice kohtunikuna tuntud Jones väidab, et tal on inversiooniteraapia raam, mille külge ta end haagib ning seejärel ripub selle otsas nagu nahkhiir - pea maa poole suunatud.

Kuuldavasti aitab taoline meetod vältida seljaprobleeme ja toime tulla kehva vereringlusega - probleemid, mis muutuvad vananedes aina suuremaks. Muuhulgas rääkis Sir Jones ka väljaandele, et kaalub tõsiselt, et elab kuni 2030. aastani, mil saab ka 90-aastaseks. Ehkki sinna on jäänud ligi üheksa aastat, teeb ta selle nimel pingutusi, et oma toonust ja tervist paremaks muuta.