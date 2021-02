Mart Sandrilt ja Brigitte Susanne Hundilt võtavad saatejuhtimise teatepulga üle Kirsti Timmer ja Jesper Parve

"Muide, kui raadiosaate lõpetasime, oli Kirsti veel vaba ja vallatu, nüüd aga ka ise suhtes ning saab olema huvitav jälgida, kuidas ta on muutunud; kas on koju juba sussikesed ja allapõlve kleit ka tekkinud," muheleb Parve, lisades, et on Kirstile südamest tänulik: "Kirsti mulle raadio- ja telemaailma tutvustas ning tema paar õpetussõna kogu selle tralli kohta on mul siiani südames ja väga palju aidanud. Suur kummardus talle! Väga ootan seda nädalat!"