Numbrid ei valeta: kalkulatsioon näitab, et Merylin Nau OnlyFansi teenistuse suurus on pigem liialdatud

Niisiis võib unistada sellest, et sul on miljon jälgijat, kellest 1 kuni 5% maksavad ka tasu. Sa paned selleks maksimaalsed 49,99 ning ühe kuu teenistus võib siis ulatuda 2,5 miljoni dollarini. Ei maksa siiski erutuda, sest selline hinnastamine ja maksvate jälgijate arv kuulub pigem ulmevaldkonda.

5000 jälgija puhul on tõenäoline teenida 1102 kuni 5510 dollarit kuus. 10 000 puhul 2204 kuni 11 020 dollarit kuus. 20 000 jälgija puhul jääks summa tõenäoliselt vahemikku 4408 kuni 22 040 dollarit. Summadega võib mängida pikalt, sest maksimaalne tasu, mida küsida saab on 49,99 dollarit ühe kasutaja pealt.

Ärileht kirjutas artiklis, kus näitas, et see summa on pigem liialdatud. OnlyFansi lehel on toodud kalkulaator, kus igaüks võib lasta fantaasial lennata, kui palju ta fänne kogub ning millise summa neilt igas kuus kasseerib. Võtame näitena Merylin Nau välja toodud summa, tema küsib oma jälgijatelt tasuks 22,05 dollarit. Kui sul sellise hinnastuse juures oleks 1000 tellijat, siis teeniksid kuus 220 kuni 1102 dollarit. Arvutus tehakse eeldusega, et üks kuni viis protsenti jälgijatest hakkavad ka maksma. Samas ei ole arvestuses toodud tippi ja tasustatud sõnumeid, millega saab lisa teenida.

"Kuuuurija" saates rääkis Nau, et ta elatubki peamiselt OnlyFansist. Küsimuse peale palju neiu OnlyFansis keskmiselt teenib, vastab Nau veidike järele mõeldes: "Kõige rohkem ühes kuus olen ma teeninud 22 000 dollarit." Nau tunnistab, et iga kuu sellist summat teenida pole võimalik, kuid lisab, et järgmine kuu võid teenida ligi 15 000 eurot. Hetkel maksab Nau kontoga liitumine OnlyFansis 22,05 dollarit kuu, kuid muuhulgas leidub ka eripakkumisi kolmeks või kuueks kuuks.

Ta täpsustas ka, et originaalloos ei mõelnud ta "järgmine kuu võid näiteks teenida 15 000 eurot" all ennast, vaid ta tahtis selgitada, et kuud ei ole vennad ning "elu see ei teeni saa ühte ja sama summat iga kuu.

Seda teemat lahkas ka uudisteportaal Sky, kellele Merylin ütles, et tellijatelt on võimalik saada ka tippi, mis teenitavat summat suurendavad. "Lisaks mainin ära, et ma pole kunagi väitnud, et teenin seal igal kuul täpselt 22 000 dollarit [vaid] et tegemist on summaga, mida ma "soovin seal teenida," lisas suunamudija.