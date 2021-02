Suri legendaarne jazz-pianist ja helilooja Chick Corea

"Kogu oma elu ja karjääri vältel nautis Chick vabadust ja lõbu, et luua midagi uut ja olla mänguline," on kirjas postituses. "Ta oli armastatud abikaasa, isa ja vanaisa ning nii mõnelegi suurepärane mentor ja sõber. Oma töö ja aastakümnete jooksul, mille ta veetis maailmas ringi käies, puudutas ja inspireeris ta miljoneid inimesi."

Corea oli mitmetahuline muusik, kes töötas helilooja, klahvpillimängija, bändijuhi ja aeg-ajalt löökpillimängijana. Ta oli 60ndate lõpus osa Miles Davise bändist ja esines olulistel Davise albumitel nagu "In a Silent Way", "Bitches Brew", "A Tribute to Jack Johnson" ja "On the Corner".