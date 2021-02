KUUMAD KLÕPSUD | Eestis elava vormeliässa suhe seksika soomlannaga on läbi!

54-aastase Salo kaaslaseks oli aastaid Henna Pihlaja, kellega mees kohtus esimest korda juba 2007. aastal. "Me suhtlesime päris pikka aega, aga siis tuli paus enne seda, kui me päriselt kokku läksime," meenutas Pihlaja kaks aastat tagasi antud intervjuus. Toona tunnistas naine, et nad soovivad oma suhet ka ametlikuks teha.

Kuid paar ei jõudnud abielluda ning neil pole ka ühiseid lapsi. Salol on eelmisest abielust Noriko Saloga kaks last - poeg Max ja tütar Mai. Nad lahutasid 2015. aastal, kuid on teada, et Mika suhe Hennaga algas juba eelmise abielu ajal.