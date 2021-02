"Jackass oli minu jaoks kõik!" Tundmatuseni muutunud Bam Margera tunnistab, et ta on enesetapu äärel

Margera, kes on mitu aastat olnud ka Eesti digikodanik, on videos silmnähtavalt mõjuainete all ning tarvitanud alkoholi. "Keda kotib, kas ma olen purupurjus või ei?" küsib mees video alguses.

Tema sõnul on ta täielikult kõrvale jäetud "Jackass 4" filmist, kuigi algselt pidi ta seal kaasa lööma. "Kui keegi hoolib minust, siis ta ei lähe seda filmi vaatama, sest ma teen ise palju ägedama versiooni, kui te saadaksite mulle lihtsalt dollari," väidab ta.

"Ma olen pidanud "Jackassi" pärast läbima viimase pooleteise aasta jooksul kuradi põrgu," ütleb Margera ning kirjeldab, kuidas ta pidi iga päev puhuma alkomeetrisse, et tõestada, et ta on kaine. Tema sõnul on ta pidanud varasemalt andma ka uriiniproove ning neelama antidepressante filmistuudio esindajate ees.

Margera jutust on ka aru saada, et karjääri jooksul teenitud raha on otsa lõppemas. Tema sõnul kulutas ta palju raha ka võõrutusravide peale lootuses, et teda kaasatakse septembris esilinastuvasse filmi. ""Jackass" oli minu jaoks kõik!" ütleb pisarsilmne staar videos.Väidetavalt nägi ta abikaasa Nikki pealt ka seda, kuidas filmistaar otsis internetist õpetust, kuidas nööriga poomiseks silmust teha.