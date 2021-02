Kas Sissi saab Eesti Laulul lavale minna? Lauljatar avalikustas, milline on seis tema häälepaeltega

SISSI NYLIA BENITA Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Nädal tagasi teatas Sissi Nylia Benita, et ta maadleb enne Eesti Laulu poolfinaale häälepaelteprobleemidega, mis arvatavasti ei lase tal korralikult laulda selle aasta lõpuni. Kui algselt võis tema jutust aru saada, et Sissi Eesti Laulul lavalaudadele ei astu, siis nüüd on ta kindel, et esinema saab ta ikka minna.