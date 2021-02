Näitleja Maarja Jakobson: nõukaaegsetest laste kasvatamise meetoditest ei ole midagi võtta

Näitlejanna rääkis, et tema põlvkonna emad on sellised, et emaks saamisel tühistus see, mida nende vanemad nõukogude ajast teadsid. "Ega meil emadest ei olnud suurt midagi võtta. Emade õpetussõnad äkki nagu ei lugenud või me ei pidanud neid oluliseks. Nii palju uut infot oli kõige kohta – sünnituse kohta, laste kohta."

Jakobson tunnistas, et sattus ökoemade või looduslähedaste jm esoteerilisse seltskonda, misjärel tundus, et nõukaaegsetest teadmisest ei ole midagi võtta. "Ema ütles, et ta ei mäleta ka eriti enam midagi. See kõik oli nagu teisiti."

Maarja Jakobson rääkis 2019. aastal pärast neljanda lapse sündi Õhtulehele, et lapsi on peres nüüd pooleks. Kuigi varem on Jakobson öelnud, et suur unistus oli luua kolmelapseline pere, siis tundis, et võiks ikkagi rohkem olla. "Oli selline tunne, et peaks olema pool ja pool ja nii ta läks ka!"

Beebiga toimetamine ei ole enam uus asi, aga suure pere eest hoolitsemine on ikkagi keeruline, kuid kolm vanemat last on sellega palju abiks. "Kui on lapsi vähem, siis pead ikka ise kõike tegema, aga nüüd ma saan teistele last sülle anda ja nemad lõbustavad teda."