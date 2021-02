Tuliuues šous saatejuhi rolli astuv Karl-Erik Taukar: Igatsus telestuudio õhu ja teleelektri järele on kasvanud

Täna raadiojaama Star FM Hommikuprogrammile intervjuu andnud Karl-Erik Taukar rääkis uuest telemängust ning tunnistas, et kuna mõnda aega pole ta teles saateid juhtinud, on „Suur pühapäev“ väga oodatud. „Igatsus telestuudio õhu ja teleelektri järele on kasvanud ega jõua ära oodata, millal saadet tegema hakkame,“ märkis ta.

Star FM saatejuht Andres Puusepp otsis välja astroloogilise ennustuse, et Taukarile tutvustada, mida tähed talle äsja alanud metallpühvli aastaks ennustavad. „Mao aastal sündinud Taukarit ootab ees palju võimalusi ja naudinguid, võimalikud on palgatõus ja edutamine ning tema loovus hämmastab ümbritsevaid inimesi,“ luges Puusepp.

Star FM saatejuhid uurisid ka, kuidas on Karl-Erik Taukaril seisud muusikaga ning selgus, et juba õige pea on oodata midagi täiesti värsket. „Lugu on praktiliselt valmis ja sel kevadel ilmub,“ kinnitasTaukar.