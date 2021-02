Ivi Eenmaa Daisy Lappard

Riigikogu liige, endine Tallinna ja Võru linnapea Ivi Eenmaa on alati silma paistnud väärikate ja efektsete ehetega. Tema lemmikehted on pärlid, mida ta hoiab hoolega ja aeg-ajalt merevette kastab, et nad ikka elus püsiks.