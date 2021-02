VIDEO | "Kaks kanget" treiler lubab pärimusrahvaid, suuri kaslaseid ning loomulikult palju Teet Margnat ja Kristjan Jõekaldat

Möödunud kevadel pidid "Kaks kanget" sõitma hoopis Gruusiasse, Armeeniasse ja Azerbaidžaani, kuid aprilli lõpus teatas Jõekalda, et see reis jääb hetkel teostamata. "Ootame viiruse taltumist ja piiride avanemist. Suve poole ehk läheme autoga lähemale kui Aserbaidžaan, et "Kahe kange" saade ikka ära teha," ütles Kristjan lootusrikkalt toona.