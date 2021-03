Ameerika filmitööstuse kõige pidulikum õhtu on aeg, mida ootab iga filmitegija ja näitleja Hollywoodis. See on aeg, kus filmitööstuse tipud kogunevad üheks õhtuks kokku, et kätte jagada auväärsed akadeemia auhinnad ehk Oscarid. Kuigi Oscarid jagatakse kätte tavaliselt veebruaris, siis tänavu aasta on gala koroonaviiruse tõttu nihutatud 25. aprillile.