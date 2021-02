Koomik Kevin Harti tagant varastati miljon dollarit, süüalune postitas ostudest tehtud pildid sotsiaalmeediasse

Dylan Jason Syerile, kes hakkas "Jumanji" tähe juures tööle 2015. aastal, on esitatud süüdistus enam kui miljoni dollari ees volitusteta ostude tegemise eest, kasutades Kevin Harti krediitkaarti. Kuritöö leidis aset ajavahemikul oktoober 2017 kuni veebruar 2019, vahendas BBC.

29-aastasele Dylanile on nüüd esitatud süüdistused muuhulgas suurejoonelises varguses, identiteedivarguses ning pettuses.

Kui New Yorgist pärit mees süüdi mõistetakse, siis võib teda ees oodata kuni 25 aasta pikkune vanglakaristus. Kohus jätkub 17. veebruaril.

Queensi piirkonna prokurör Melinda Katz sõnas, et süüalune sai legitiimselt krediitkaardile juurdepääsu ja kasutusõiguse, kuid hakkas siis astronoomilisi summasid kulutama. Dylan ostis mitmeid kalleid esemeid, nagu Louis Vuitton kotid ja Patek Philippe kellad. Ja nagu ikka, tegi ta ostudest postitused Instagrami.

Katzi sõnul peaks olema Hartiga juhtunu õppetunniks kõikidele, et ikka oma kulutustel ja rahalisel seisul paremini silm peal hoida.

Forbesi sõnul teenis Kevin hart 2020. aastal näitlemiste, komöödia ja sponsortehingute pealt 39 miljonit dollarit. Dwayne Johnson ja Ice Cube on korduvalt olnud tema ekraanipartneriks. Hart on mänginud filmides nagu "Jumanji", "Central Intelligence" ja "The Upside".