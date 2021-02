LUGEJA TAGASISIDE | Kriitika Merylin Naule: kas ta püüab panna oma jälgijaid ja lugejaid tundma täiesti rumalatena, kes ise mõelda ei oska?

Instagramist näen, et ta elab väikses korteris. Ärilehest tuli välja, et kinnisvara tal pole, seega on see üürikas. Instagramist ei leia ei reise, oste, rikkalikku elustiili ega midagi, mis nii 22 kui 15 tuhat teeniva inimesega peaks kuskiltki näha olema.

Samuti tekitab kahtlust, et meedias ajab oma sõnu tagasi "ma pole väitnud, et 22 tuhat teenin", aga Instagrami storys püüab väita, et ikkagi teenib. Kui see kõik oleks tõsi, siis ju sellist susserdamist ei toimuks!

Raha õhku ei haihtu ja kui ta meile seda püüab väita, siis järelikult neid summasid ei eksisteeri!

Tahaksin lugeda ka ajakirjanike artiklit sellest, kus on tõestused või märgid tema jutule!





Merylin Nau on Instagramis selgitanud, et tellijate ja meeldimiste järgi pole võimalik arvutada, kui palju keegi raha teenib. Sama viisi kasutas Ärileht, tehes arvutused just OnlyFansi enda kalkulaatoriga.

"Only Fans ei ole nagu Instagram. Need on kaks totaalselt erinevat platvormi ja töötavad ka täiesti erinevalt. Ajakirjanik pole ilmselgelt kursis, kuidas Only Fans toimib. Only Fansiga on võimatu arvutada tegelikku sissetulekut lihtsalt laikide ja subscriberite arvuga. Lisaks on seal lehel võimalus teenida lisasisu müümisega postkastis, tipp, laivid, referral lingiga ( kui sinu lingiga keegi teeb onlyfansi siis nende müügist teenid endale %) ja streamimisega," kirjutab Merylin.

"Lisaks Only Fansis on tähtis subscriberite kvaliteet, mitte kvantiteet. Kõik sõltub sellest kui palju keegi sinu peale kulutab. 10ne subscriberiga konto võib sama palju teenida kui 100 subscriberiga konto. Kõik oleneb, kes on subscriber ja palju ta nõus kulutama. Seega kokkuvõttes ei saa kuidagi võrrelda mitte ühtegi Only Fansi sisuloojat, kes teenib rohkem või vähem," leiab sisulooja.