ÜLEVAADE | Šarlatanidest selgeltnägijad, kes petsid inimestelt välja sadu tuhandeid

Eestlane tahab uskuda. Ta tahab tunda, et tal on kontroll oma elu üle, ta teab paremini kui peavoolus tegutsevad eksperdid, tahab uskuda, et on mingi põhjus, miks nende elu ei ole selline nagu nad sooviksid. Jumala asemel pöördutakse esoteerika poole ja soovitakse selgeltnägijate abi enda elu juhtimisel või selguse loomisel.

Aga nagu jumal on väljamõeldis, on seda ka selgeltnägijad, kes pole midagi muud, kui inimesi ära kasutavad šarlatanid, et nende pealt ratsa rikkaks saada.