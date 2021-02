KUULA | Isolatsioonis olev pere tegi Bonnie Tyleri hitist paroodia, mis tõi miljoneid vaatamisi

Nagu uutest sõnadest kuulda, siis on laul inspireeritud koroonaviirusest ning juba kolmandast karantiinist, mille riik on määranud. Sõnadega kirjeldab pere enda eluolu sellel ajal ning kuidas karantiin on nende igapäevast elu muutnud.

"Aga seni otsustasime nalja teha kaheksakümnendate ballaadiga. See on meie paroodia Jim Steinmani 1983. aasta laulust "Total Eclipse of the Heart", mida teatavasti esitab Bonnie Tyler, ning millel on üks veidramaid muusikavideosid. Seal on näha paljusid lapsi viktoriaanlikus gooti stiilis Surrey haiglas ringi jooksmas, seega suht sarnane meie olukorrale," selgitasid nad loo tegemise põhjuseid.