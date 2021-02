ÜLEVAADE | Marko Reikopi kõmulised repliigid vol 2. Reikop Mart Helmele: miks te olete rassivaenulik?

Marko Reikop on terve oma meediakarjääri veetnud ERRis. Ta alustas ajakirjanikukarjääri saadetega Eesti Raadios. Ta oli saatejuht nii Raadio 2-s (hommikuprogramm "Et R2 maa", päevasaade "Kahega lõunal" jm) kui ka Vikerraadios. Raadiost suundus Reikop Eesti Televisiooni, kus tema tuntumad telesaated on olnud "Paar", "Terevisioon", "Klaver põõsas", "Eurolaul" ja "Eesti laul".

Reikop on "Ringvaate" saates tuntust kogunud veidrate asjade söömisega, millest vahepeal kasvas Kroonikas välja ka rubriik "Reikop sööb". Kuid söömise kõrvalt on ka intervjueerinud Eesti kuulsamaid inimesi ning ei hoia enda tagasi, kui on vaja teravaid küsimusi küsida. Tema reaktsioonid intervjueeritavate vastustele on kaasa toonud legendaarsed reaktsioonid, millest parimad ka välja toome.