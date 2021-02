Ka "Õnne 13" tegelased saavad koroonaviiruse kaitsesüstid: järjekord on jõudnud Alma ja Laineni

Alma ja Laine saavad vaktsiini enne teisi mornakaid tänu Jane kiirele mõtlemisele. Hooldekodus, kus Jane töötab, jääb kaks vaktsiini üle ja nii õnnestubki Almal ja Lainel end koroona vastu vaktsineeritud saada.

Kivimäe perearstikeskusest on teleseriaalis saanud Morna perearstikeskus ja prouad võtab seal vastu perearst Karmen Joller.

"Õnne 13" on ETV eetris laupäeviti kell 20.30.

Kroonika avaldas eelmisel aastal "Õnne 13" tegelaste kohta suure suhtegraafiku, mis näitas detailselt ära, kes ja millal on koos olnud. Sarja ühe keskseima tegelase, Morna linna raudvara Alma suhetepundar on läbi 800 episoodi olnud kirju. Kannatanud pikka aega abikaasa Elmari karmi kätt ja joomatuure, leidis ta mingi hetk poja Allaniga end üksi. Viimane jõudis saada juba täiskasvanukski, kui Almale uuesti armuõnn naeratas - seekord samuti sarja üheks ikoontegelaseks kujunenud Johannese (Kaljo Kiisk) suunalt. Olgugi, et Johannes kippus samuti algselt liigselt kärakat panema ning paari vahel lahvatas muuhulgas sisuliselt terve hooaja väldanud suurem tüli, suutsid Alma ja Johannes kokku jääda kuni Johannese surmani.

Jäädes aastaid pärast Johannese surma üksi, on Almal siiski olnud kelmikaid tiivaripsutusi näiteks talle juba nooruspõlves silma heitnud Reinu (Peeter Jakobi) - viimane hüüdis Almat hellitavalt tuntud seltskonnalaulu järgi "El Bajoniks"-, kui ka üle Morna tuntud meistrimehe Einariga (Ago-Endrik Kerge). Kuidagi läksid aga need suhted nii, et hetkeseisuga on Alma üksi... Küll aga on ta seotud teiste sarja tegelastega ning nagu stsenarist Andra Teede allpool intervjuus viitab, on ka Almal tekkimas ühe sarja praeguse tegelasega lähedam side.