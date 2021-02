KLÕPS | Äsja sünnipäeva pidanud Grete Kuld: ma ei oleks iial uskunud, et 32aastaselt end nii noorena tunnen

"22-aastaselt ei oleks ma iial uskunud, et ma 32aastaselt end nii noorena tunnen," kirjutas ta oma postituse pealkirjas.

"Minule tuli pisar silma siis, kui registreerimisele saabusid Kristel ja Kertu (Kristel Aaslaid ja Kertu Moppel mängivad koos Gretega "Padjaklubis". – toim.) ja pidasid seal ühe uskumatult ägeda kõne. See oli Ergo organiseeritud ja ausalt, ma arvan, et maailma kõige ägedam üllatus, mida ma poleks eales osanud oodata. Olen siiani nii elevil sellest rääkides. Ja loomulikult kiskus nutule ka üllatuskülalise Rolf Roosalu tulek. Ergo teab, et olen suur Rolfi austaja, ja ta oli kutsunud ta meile pulma laulma," rääkis Grete 2020. aasta juulis Kroonikale.