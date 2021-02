"Õnne 13" stsenarist Andra Teede tegelaste vaktsineerimisest: me ei tee mingeid sotsiaalkampaaniaid või reklaame

"See oli meie kamba peale tekkinud idee. Tavaliselt "Õnne 13" lood tekkivad niimoodi, et ma pakun režissöörile plaane välja ja pärast koos otsustame, kas need lähevad läbi või mitte," ütles Andra Teede.

Stsenaristi sõnul pole ta kunagi sotsiaalministeeriumiga sellel teemal rääkinud. "ERR-s me ei tee mingeid sotsiaalkampaaniaid või reklaame. Me ikkagi teeme sarja, mis on ilukirjanduslik lugu inimestest, kes on välja mõeldud," lisas ta.

"Meie eesmärk on kajastada tänapäeva elu Eestis ja kuna koroonavaktsiin on põletav teema hetkel, siis panin selle sisse. Makstud reklaami me ei tohi ja ei saagi teha," ütles Teede.

Alma ja Laine saavad vaktsiini enne teisi mornakaid tänu Jane kiirele mõtlemisele. Hooldekodus, kus Jane töötab, jääb kaks vaktsiini üle ja nii õnnestubki Almal ja Lainel end koroona vastu vaktsineeritud saada.

Kivimäe perearstikeskusest on teleseriaalis saanud Morna perearstikeskus ja prouad võtab seal vastu perearst Karmen Joller.