Millega tegelevad europopi rahvusvaheliselt kuulsaks teinud Taani-Norra bändi Aqua liikmed tänapäeval?

Järgneva singliga "My Oh My", millest sai samuti suure hitt, muutus Aqua Taanis juba tuttavaks nimeks. Universal Music Denmark nägi, et Aqua on väga müüdav grupp ja otsustas laiendada haaret üle-Euroopaliseks. 26. märtsil 1997 andis bänd välja albumi "Aquarium". Album koosnes 11 laulust, mille peal olid ka eelnevad kaks singlit ja veel avaldamata "Barbie Girl".

Kui esialgu tundus, et "Barbie Girl" räägib tõesti maailmakuulsast mängunukust, siis sõnu lähemalt kuulates selgus, et see nii pole. Sõnad nagu: "You can brush my hair, undress me everywhere", "You can touch, you can play", ja "Kiss me here, touch me there, hanky-panky."