Tuuli Rand meenutab raskeid aegu: süda peksis nii kiiresti, et tundsin seda üle terve keha

"Psühholoogiliselt on see tõeliselt raske. Ma usun, et ema on tänaseks päevaks leppinud sellega," tunnistab naine, kellele ema mainis, et ta iga kell valib oma elu kui rinna. Muuhulgas märgib Tuuli Rand, et kui Sind sõeluuringusse kutsutakse, on väga oluline ka sinna minna.