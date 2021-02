FOTO | Palju õnne! Prints Harry ja hertsoginna Meghan ootavad teist last

Hetkel pole veel paljastatud, kas sündimas on poeg või tütar ning millal uut ilmakodanikku on oodata. Pärast sündi saab prints Harry teine järeltulija troonijärjekorras kaheksanda asetuse.

Pole üldse välistatud, et beebit ei pea kaua ootama, sest arvatavasti pidid Harry ja Meghan rasedusuudisega ootama senikaua kuni printsi nõbu, printsess Eugenie on esimese lapsega maha saanud. Tema poeg sündis teisipäeval. Ka paari avaldatud mustvalgest fotost on näha, et Meghanit kaunistab juba üpris priske beebikõht.

View this post on Instagram

Eelmise aasta lõpus tunnistas Meghan, et juulikuus kaotas ta oma sündimata lapse, kelle tulekust avalikkus veel ei teadnud. “Ma vajusin põrandale, Archie minu käte vahel ja ma ümisesin talle laulu, et me mõlemad oleksime rahulikud. Ma teadsin oma esmasündinud last hoides, et kaotan oma teise," kirjutas Meghan New York Timesi rubriigis.