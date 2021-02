Juku-Kalle Raid Jaak Johansoni mälestades: aitäh, õpetaja, vend ja hoidja

"Ma armastan sind, Jaagu," kirjutab Juku-Kalle alustuseks. "Sain sinuga tuttavaks, kui olin 12 või 13, sa võtsid mind kui võrdset. Elu lõpuni võtsid! Ma olen praegu 46. Sa oled seda teed saatnud, paljude jaoks ilmselt. Ehkki sinu helgust ja helki ei ole ei minus ega kelleski. Mõnikord võibolla on, kui sa alati meelde tuled, võibolla on see helgus õpitav, ma ei tea," lausub Raid.

"Ma arvan, et sina olid seda kusagilt õppinud. See oli ilmselt kool, kuhu enamusi vastu ei võeta. Jaagu! Kui kõik teised inimesed ärkasid hommikuti üles, tegid silmad lahti, panid riidesse ja läksid omi asju ajama, siis sina ärkasid samuti hommikuti üles, panid silmad kinni, istusid jalgratta selga ja läksid samuti asju ajama. Samas on huvitav, et need olid meie kõigi asjad. Aitäh, õpetaja, vend ja hoidja!" ütleb ta.