NUNNU KLÕPS | Blogija Paljas Porgand oma poiss-sõbrast: ei oleks kunagi arvanud, et tänaseni koos oleme

"Poiss, oleme läbi elanud kõigest ning ma poleks uskunud, et kõik selle üle elame ja oleme tänaseni koos. Aga siin me oleme..." kirjutab Merilin alustuseks.

Noored on koos olnud 2018. aasta maikuust saadik - seniks juba kolma aastat. Näha on, et paar saab teineteisega ideaalselt läbi ning naudivad reise erinevatesse sihtpaikadesse.