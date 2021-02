KUULA | Lauljatar Maian andis sõbrapäeva puhul välja uue singli „Seotud“

„Seotud“ on vaimse tervise hümn. Lugu loob väga ereda pildi asjadest ja olukordadest (küll meessoost isiku näol), mis meid järk-järgult vastu maad tirivad. Kulminatsiooniks on aga pääsemine – pääsemine lõputust nõiaringist, kus öö ja päev on justkui üks ja mitte miski enam ei loe.

Maian: „Olla iseendaga nii seotud, et seod end sõlme, on karm. Ometigi leiame end tihti nurka surutuna ei kellegi teise, kui enda poolt. Ja sellises olukorras peab end ise päästma, ise hoidma, ise aitama, et jõuda pimedusest välja, et end taas leida.“