KLÕPS | Palju õnne! Argo ja Maarja Kerner-Ader tähistavad olulist tähtpäeva

"5 aastat tagasi ta ütles JAH. See oli imeline päev ja unustamatu õhtu meie ametliku tee alguses. Tänu JAH sõnale on sündinud meie perre 3 imearmsat poissi. Olen tänulik, et meie teed ristusid. Armastan sind meeletult," kirjutab Argo enda Instagrami postituses.

Enda Instagrami storys kirjutab Maarja: "See oli üks minu neljast kõige ägedamast päevast mu elus. Olin too hetk ja olen ka praegu nii õnnelik, et mul oled Arks (Argo - toim.)."

Hiljuti andis Maarja Kerner-Ader oma sotsiaalmeedias teada, et tema ja Argo Aderi kaksikud said 7-kuuseks.