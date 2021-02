Kandideeri nüüd! PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film hakkab välja andma noore filmitegija stipendiumi

Vägivallaennetuse auhindade üleandmine Foto: Andres Putting

Pimedate Ööde filmifestival ning noorte- ja lastefilmide festival Just Film algatavad sel kevadel stipendiumikonkursi, mille eesmärk on innustada koolinoori katsetama filmi tegemist. Sellist võimalust seni Eesti lastele ja noortele ei pakuta, kuid PÖFF hindab kõrgelt selle vajalikkust ning kasu noorte arengule. Stipendiumi antakse sel aastal välja kolm korda (edaspidi neli korda aastas) ning oma ideega on oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Just Filmi kodulehel www.justfilm.ee koos oma filmi stsenaariumi/ideekavandiga. Ühe stipendiumi suurus on 500 €.