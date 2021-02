Sundkorras maja kaotava seriaalistaari Vladas Radvilaviciuse võlad ületavad poole miljoni euro piiri: "Elus on igasuguseid keerdkäike..."

Need, kellel on natuke pikem mälu, teavad, et see pole esimene kord, kui Vladasel on kohtuga pahandused olnud. 2015. aastal tuli avalikuks, et Vladas on seotud tema vastu esitatud ligi kolme miljoni euro suuruse võlanõudega.

Endine suusaäss ning suurärimees Rein Kilgi eksväimees Kokk selgitas Delfile, et Zelluloosi Kinnisvara OÜ, kus Kokk on juhatuse liikmeks, on võlausaldajaks nii Total Inkasso OÜ, Kraft Mööbel OÜ kui Enn Sagari pankrotimenetlustes.

Koka sõnul omandas nimelt Zelluloosi Kinnisvara OÜ AS-lt Swedbank laenulepingust tuleneva nõude Total Inkasso OÜ vastu. Seega oli pank andnud pankrotivõlgnikule laenu, mida tagasi ei makstud ning Zelluloosi Kinnisvara OÜ ostis selle nõude ära. Nõuet tagasid nii Zelluloosi kvartalis Total Inkasso OÜ-le kuulunud kinnistu, Kraft Mööbel OÜ garantii kui ka Enn Sagari isiklik tagatis. Pankrotipessa esitatud nõude suuruseks on Koka väitel 2,8 miljonit eurot.

