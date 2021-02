Raadiohääl Jürgen Pärnsalu nakatus koroonaviirusesse: pea oli paks ja selline tunne, nagu oleks kõrge palavik

Jürgen Pärnsalu Foto: Robin Roots, Õhtuleht

Star FM hommikuprogramm võttis ühendust kaaskolleegi Jürgen Pärnsaluga, kes viibib parasjagu positiivse koroonatesti tõttu kodus eneseisolatsioonis. "Tänane esimene hommik oli selline tunne, et helgemaks on läinud," naerab Jürgen, ent lisab, et vaimses tervises seda veel siiski ei väljendu.