KÜSITLUS | Kas loomeinimesed teevad päristööd? "Loomulikult. Ega raha ei tule niisama"

Nende kommentaaride mõtteks on enamasti teise halvustamine ning salvamine, nad pügala võrra allapoole tuua ja end läbi nende kritiseerimise halvustada. Ma ei tea, kes need inimesed on, kes neid kommentaare teevad, või mis ametit nad peavad, kuid nad leiavad, et nende tehtav töö on päris ning kuid ja kuid harjutavad näitlejad, kes peavad kuuel õhtul järjest mitu tundi laval täieliku professionaalsuse ja loomulikkusega esinema, seda ei ole.