Liina Ariadne Pedanik avaldas, kust pärinevad tema sissetulekud: neli video kuus ja osa üüri saab makstud

"Youtube'is on ka passiivne sissetulek, aga see on niivõrd väike, et veerand üüri saab selle eest võib olla ära maksta, kui sa ühes kuus neli videot teed," nentis Pedanik.

Ise peab ta ennast aga eelkõige siiski lauljaks, sest just laulmine on see, millega ta on juba väiksest saati tegeleda soovinud. Ka Ariadne ema Ita-Riina Pedanik tõdes, et juba noores eas oli selge, et Liina on suur kaamera armastaja. Samas tõdes Liina, et enam ta kaamera ette nii suure hurraaga ei kipugi, sest võitleb ka ärevushäiretega.