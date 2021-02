Perearst Karmen Jollerit üllatab "Õnne 13" sarjale tehtav kriitika: vaktsineerimist peabki selgitama!

Oma elukutse tõttu oli Karmen Jollerile oluline, et kõik see, mis ekraanilt vastu vaatab, on ka reaalne. "Minu jaoks oli oluline, et vaktsineerimine näeks seriaalis välja võimalikult palju selline, nagu päriselus - on ennegi juhtunud, et üks või teine telesaade või seriaal tekitab patsientides ebaõigeid arusaamu, mis jõuavad lõpuks perearsti kabinetti ja tekitavad palju segadust. Seepärast arutasime stsenaristi ja režissööriga enne ka läbi, mida keegi ütleb ja teeb. Mul on hea meel, et "Õnne 13" peegeldab ka ses osas igapäevaelu ja näitab seda, mis perearstikeskustes toimub. COVID-19 ja vaktsineerimise teema kütab praegu kirgi kogu Eesti ühiskonnas, tegelikult kogu maailmas," ütles Joller.