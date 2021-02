"Kuuma piruka" staar kahetseb, et ei võtnud omal ajal vastu pakkumist tuntud sarja peaosasse

"Mulle pakuti seda rolli ja see on tõenäoliselt siiani kõige kahetsusväärsem otsus. Ma arvan, et olin sel ajal teatud eluetapis, kus ma kahtlesin ja ma küsisin endalt "ok, kas ma ikka tahan televisiooni teha?" Ma vist ei olnud valmis seda teed minema," räägib Biggs.

Kuigi 42-aastane staar rõhutas, et tal pole suurt pilti kaaludes oma otsuse üle erilist kahetsust, mõtleb ta siiski vahel, kui teistsugusemalt oleks tema karjäär minna.

"Suures pildis, ma ei kahetse. Eks? Mul on väga vedanud, olen väga õnnelik. Ma olen ikka siin. See on number üks," räägib ta. "Aga jah, kui ma peaksin välja valima midagi, mida ma soovin, et oleksin teisiti teinud, oleksin selles sarjas kindlasti osalenud. Absoluutselt."

Jasoni filmi "American Pie" kaasstaar Alyson Hannigan liitus seriaaliga, ehkki nad omavahel ei arutanud ega rääkinud sel teemal. "Me pole sellest kunagi tegelikult rääkinud. Ma ei tea, et ta tegelikult teab."

Sellegipoolest mängis Jason Netflixi vangladraamas "Orange is the New Black" ja nüüdseks lõpetatud sarjas "Outmatched", mida filmiti ainult üheks hooajaks.