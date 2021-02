Legendaarne rock-bänd Oasis tuleb uuesti kokku?

Ikoonilise ansambli teed läksid lahku enam kui kümme aastat tagasi. 48-aastane Gallagher ütles Twitteris jälgijatele: "See juhtub", pärast seda, kui üks noor fänn palus, et ta Oasis tagasi tuleks.

Nüüd aga on Gallagher esmakordselt andnud lootust, et Oasis võiks naasta. Üks fänn kirjutas rokkstaarile Twitterisse: "Mul on vaja, et annaksid mulle lootust, et Oasis tuleb tagasi. Palun, ma olen 19-aastane ning ma tahan sellele kontserdile kaasa elada."