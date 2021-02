Vladas Radvilavičius Foto: Karli Saul

Üleeile sai avalikuks, et sarja "Pilvede all" näitleja ning Retro FMis "netivalvuri" ametit pidav Vladas Radvilavicius, kes on varem kriminaalkorras karistatud, on võlgu kümneid tuhandeid eurosid. Seetõttu on pandud sundmüüki ka tema Viimsis asuv 300-ruutmeetrine maja.