Kihlveokontor ennustab: loe, kes võiks see aasta võita Eesti Laulu ning osaleda Eurovisionil

„Neljapäeval, 18. veebruaril toimuva esimese poolfinaali võidab 53-protsendilise tõenäosusega Koit Toome lauluga „We Could Have Been Beautiful“. Edasipääsejate hulgas on kindlasti ka Egert Milder, Ivo ja Robert Linna koos Supernovaga ning Andrei Zevakin ja Pluuto,“ sõnas ennustusportaali spordiennustuste analüütik Ivan Špol.

Laupäevase teise poolfinaali konkurents on ennustusportaali hinnangul tasavägisem: finaali pääsevad koefitsientide järgi eelmise aasta võitja Uku Suviste looga „The Lucky One“ ja Jüri Pootsmanni pala „Magus melanhoolia“. Lisaks on finaalipretendentideks Kadri Voorand, Suured tüdrukud, Gram-Of-Fun ja Heleza.

„Hetkeseisuga on märtsis toimuva finaali peamisteks soosikuteks suure kogemusega muusikud ja Eesti Laulu varasemad võitjad Uku Suviste, Koit Toome ning Jüri Pootsmann. Nende võidutõenäosused on vastavalt 29, 13, ja 13 protsenti,“ sõnas Špol.

Tema sõnul teevad analüütikud meelelahutussündmuste koefitsientide arvutamisel tohutult suurt taustatööd. „Kui muidu tuginevad ennustused peamiselt ajalool, isiku varasematel saavutustel, fännibaasil ja isegi sotsiaalmeedial, siis Eesti Laul on hea näide, kus analüütikud peavad minema veelgi enam süvitsi. See on kasvulava paljudele uutele artistidele ja kooslustele, mille puhul on andmeid vähe, või puuduvad need täielikult – mistõttu on koefitsientide arvutamiseks kasutusel päris huvitavad süsteemid,“ sõnas portaali analüütik Ivan Špol.