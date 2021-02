Terrorismi promonud räppar saadi viimaks kätte ja pandi trellide taha

Amnesty International säutsus, et Haseli vahistamine on kohutav uudis sõnavabadusele Hispaanias.

Räppar ise on varasemalt öelnud, et kui ta peakski vahistatama, siis ta teeb seda pea püsti. "Me ei tohi lasta neil dikteerida seda, mida me ütleme, tunneme ja teeme," sõnas ta.